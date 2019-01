Neuer Jet ohne feste Basis SaxonAir erweitert Flotte um Phenom 300

Das britische Charter-Unternehmen SaxonAir hat eine Embraer Phenom 300 in seine Flotte aufgenommen.

Die Phenom 300 wird ab sofort als Springer ohne feste Basis Basis in ganz Europa unterwegs sein. Foto und Copyright: SasxonAir

Die G-KRBN, Baujahr 2016, wird flexibel in ganz Europa fliegen. Die Phenom 300 hat keine Home Base, sondern wird ganz nach Bedarf flexibel eingesetzt und nutzt zwischen den Einsätzen freie Parkpositionen auf verschiedenen Flughäfen. Damit umfasst die Flotte von SaxonAir neun Business Jets verschiedener Hersteller und Klassen sowie vier Helikopter. SaxonAir lobt die Phenom 300 als schnellsten Jet ihrer Klasse mit einer Reichweite von 1800 NM. Bis zu acht Passagiere finden an Bord Platz. Mit dem Neuzugang können beliebte Strecken wie beispieslweise London - Moskau nonstop bedient werden. „Indem wir ein weiteres Flugzeug ohne feste Basis an den Markt bringen, stärken wir die Präsenz von SaxonAir in Europa erheblich. Obwohl wir in Stansted, Luton, Farnborough und Norwich sowie im südfranzösischen Cannes über Basen verfügen, gehen wir davon aus, dass dieses Flugzeug permanent zu wettbewerbsfähigen Preisen auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen fliegen wird ', sagte Jack Hellewell, Charter Sales Manager von SaxonAir.