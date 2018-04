Pilatus stärkt sein USA-Geschäft Erster Händler erhält die PC-24

Der Schweizer Flugzeughersteller Pilatus hat die erste PC-24 an einen amerikanischen Händler ausgeliefert. Unterdessen wurde das Händler-Netzwerk in den USA weiter ausgebaut.

Western Aircraft hat die erste Pilatus PC-24 erhalten. Foto und Copyright: Pilatus Flugzeugwerke AG

Das Pilatus Sales und Service Center Western Aircraft, ein Unternehmen der Greenwich Aerogroup, hat die erste PC-24 im Verkaufsnetzwerk von Pilatus erhalten. Im Rahmen einer Übergabezeremonie bei Pilatus Business Aircraft in Broomfield, Colorado, erhielt das Unternehmen den zweiten in Serie gefertigten Super Versatile Jet mit der Seriennummer 102. Western Aircraft mit Sitz in Boise, Idaho, verkauft und wartet Pilatus Flugzeuge im Nordwesten der USA – seit 1996 wurden mehr als 230 PC-12 verkauft. Western Aircraft ist damit der weltweit erfolgreichste Vertriebspartner der Schweizer.

Phil Winters, Leiter Flugzeugverkauf und Charter Management von Western Aircraft, nahm die PC-24 in Empfang: „Wir sind sehr stolz darauf, der erste Verkaufspartner zu sein, der dieses fantastische, neue Flugzeug erhält. Mit dem PC-24 hat Pilatus sämtliche Leistungsziele übertroffen, die vor fünf Jahren mit der Ankündigung des Super Versatile Jets versprochen wurden.“Markus Bucher, CEO von Pilatus, erklärte: „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Western Aircraft das erste Autorisierte Pilatus Center ist, das eine PC-24 entgegennimmt. Wir teilen die gemeinsamen Kernwerte, den Kunden an die erste Stelle zu setzen, hervorragende Qualität sowohl bei Flugzeugen als auch im Service zu bieten und eine Beziehung zu haben, die auf Integrität und Vertrauen basiert.“

Die Piloten von Western Aircraft haben bei FlightSafety International bereits ihr Rating für die PC-24 erworben. Die Wartungsteams wurden ebenfalls für den seit Dezember 2017 zugelassenen Jet geschult.

Unterdessen hat Pilatus Cutter Aviation zum autorisierten Sales und Service Center für den Südwesten der USA ernannt. Im Süden Kaliforniens, in Arizona, New Mexico, Texas und Colorado ist das Unternehmen ab sofort für Vertrieb und Service der Muster PC-12 und PC-24 verantwortlich. Cutter Aviation hat seinen Sitz am Sky Harbor Airport in Phoenix im Bundesstaat Arizona. In dieser Region bewegen sich rund 300 PC-12 – diese machen fast 20 Prozent der weltweiten Flotte aus.