Asien-Premiere auf der Singapore Airshow Citation Latitude ist jetzt in China und Australien zugelassen

Die Cessna Citation Latitude ist jetzt auch in Australien und China zugelassen. Das gab Textron Aviation auf der Singapore Airshow bekannt.

Die Cessna Citation Latitude hat jetzt die Zulassungen in Australien und China erhalten. Foto und Copyright: Textron Aviation

Mit der Zulassung durch die Civil Aviation Administration of China (CAAC) und Civil Aviation Safety Authority of Australia (CASA) ist der Midsize Jet Cessna Citation Latitude jetzt in 43 Ländern zugelassen. Die weltweite Latitude-Flotte hat die Marke von 100 Flugzeugen and 60.000 Flugstunden überschritten. Die Cessna Citation Latitude ist seit August 2015 im Einsatz. Auf der Singapore Airshow feierte der Jet in dieser Woche seine offizielle Asien-Premiere. Erste Auslieferungen in der Region sind auf den Weg gebracht.

„Wir freuen uns, die Citation Latitude, den bestverkauften Midsize Business Jet am Markt, jetzt auch auf dem Asien-Pazifik-Markt anbieten zu können“, sagte Jessica Pruss, President Asia Pacific Sales und Marketing bei Textron Aviation. Die Latitude sei dank ihres Kabinenkomforts und der niedrigen Betriebskosten besonders attraktiv für private Eigner und Charter-Unternehmen in der Region. Reichweite und Leistungsdaten seien bestens geeignet für regionale Einsätze.

Die Latitude ist das erste Muster aus einer Reihe von drei Business Jets mit großen Kabinen. Demnächst wird der Super-Midsize Jet Citation Longitude folgen, der in Kürze zugelassen werden soll. Noch in der Entwicklung ist die Citation Hemisphere als zukünftiges Cessna-Topmodell. Alle drei Muster seien auf die Anforderungen des aisatisch-pazifischen Marktes zugeschnitten.