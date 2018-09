Super Versatile Jet mit besonderer Lackierung Jetfly übernimmt erste Pilatus PC-24

Der Fractional-Ownership-Betreiber Jetfly hat seinen ersten Business Jet übernommen. Die Pilatus PC-24 mit der Seriennummer 111 ist der erste von vier Super Versatile Jets, die an das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg gehen werden. Das Design stammt aus der Feder von Philippe Starck.

Philippe Starck hat das Design der ersten PC-24 von Jetfly entworfen. Foto und Copyright: Pilatus

Cédric Lescop und Maxime Bouchard, die Direktoren von Jetfly, haben am 17. September 2018 die erste von vier bestellten PC-24 in Empfang genommen. Ignaz Gretener, Vice President General Aviation bei Pilatus, übergab die Schlüssel des auffällig lackierten Jets. Jetfly hat für die Bemalung und das Interieur den französischen Designer Philippe Starck beauftragt.

„Heute ist ein wirklich aufregender Tag für uns. Wir sind sehr glücklich, endlich die PC-24 in Empfang nehmen zu dürfen. Mit dem ersten Businessjet ‚Made in Switzerland‘ ergänzen wir unser Angebot. Der PC-24 ist ein überwältigendes Flugzeug, auf das unsere Kunden sehr gespannt sind“, sagte Cédric Lescop. Ignaz Gretener ergänzte: „Die PC-24 von Jetfly sieht einfach toll aus. Einmal mehr ein Eyecatcher, der ab sofort am Himmel in Europa zu sehen sein wird. Die Zusammenarbeit mit Jetfly ist seit Jahren hervorragend und wir freuen uns natürlich sehr, dass sich die Verantwortlichen nach dem PC-12 auch für den PC-24 entschieden haben.“

Ein Blick in die komfortable Kabine. Foto und Copyright: Pilatus

Jetfly betreibt derzeit 22 PC-12 und setzt in Zukunft parallel dazu die PC-24 ein, um sein Angebot zu erweitern. Jetfly nutzt das von Pilatus selbst als „Super Versatile Jet“ bezeichnete Flugzeug ein, um Kunden schnell und sicher an ihren Zielort zu fliegen. Verglichen mit der Turboprop PC-12 bietet der Business Jet eine größere Kabine, ist schneller und eine große Frachttür. Zudem kann der Jet auf kurzen Pisten starten und landen.

Jetfly wurde 1999 gegründet und ist ein sogenannter. Kunden besitzen jeweils einen Anteil an einem Flugzeug und sind berechtigt, jederzeit ein Flugzeug für private oder geschäftliche Termine zu mieten. Aktuell betreibt Jetfly die größte PC-12 Flotte in Europa. Jetfly hat seinen Sitz in Luxemburg und beschäftigt 160 Mitarbeiter.