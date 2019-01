Dassaults Dreistrahler ist in Hamburg stationiert Heron Aviation übernimmt Falcon 900LX

Heron Aviation hat eine Dassault Falcon 900LX in seine Flotte aufgenommen. Mit dem dreistrahligen Business Jet möchte das Unternehmen seine Rolle als führender Betreiber dieses Musters ausbauen.

In der komfortablen Kabine der Falcon 900LX lässt sich die Zeit in der Luft optimal nutzen. Foto und Copyright:

Die Falcon 900LX des französischen Herstellers Dassault Aviation mit der Kennung D-AHRT wird von ihrer Home Base in Hamburg unter EASA OPS sowie unter dem Heron Aviation AOC fliegen. Angeflogen werden Ziele in ganz Europa und darüber hinaus. Das Flugzeug, Baujahr 2012, verfügt über werkseitig montierte Winglets und über eine geräumige Kabine mit 14 Sitzen. Die komfortable Einrichtung ist perfekt für Gruppen, aber auch Einzelpersonen geeignet. In der gut bestückten Bordküche lassen sich auch anspruchsvolle Cateringwünsche verwirklichen.

Geschäftsführer der Heron Aviation, Martin Helbling, sagte: „Durch die Aufnahme des Flugzeuges in unsere Flotte kann Heron die Vorherrschaft als Experte dieses Flugzeugmusters weiterhin behaupten. Ich bin stolz auf unser Heron-Team und wir freuen uns darauf, das Flugzeug unseren Charter- und Managementkunden anbieten zu können.“

Heron Aviation aus Lauchringen hat sich auf Flugzeugmanagement sowie auf Charterflüge spezialisiert. Das private Luftfahrtunternehmen betreibt drei Falcon 900EX und LX, zwei Learjet 60 und zwei Citation Jets.