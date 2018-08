Zertifizierung noch in diesem Jahr Gulfstream G600 vor der Zulassung

Im Juli wurde die G500 von der FAA zugelassen – nun geht der zweite neue Langstreckenjet von Gulfstream Aerospace, die G600, auf die Zielgerade für die Zulassung durch die US-Luftfahrtbehörde.

Der Langstrecken-Jet G600 soll noch in diesem Jahr die Zulassung erhalten. Foto und Copyright: Gulfstream Aerospace

„Wir machen kontinuierliche Fortschritte, um die G600 im Laufe des Jahres zuzulassen und mit der Auslieferung von Flugzeugen an Kunden im Jahr 2019 zu beginnen. Dank der außergewöhnlichen Leistung der fünf Testflugzeuge in diesem Programm bin ich sehr zuversichtlich, dass unsere Kunden von den ausgelieferten Flugzeugen beeindruckt sein werden. Die Reichweite bei hohen Geschwindigkeiten, der überlegene Komfort und die unübertroffene Effizienz haben unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Mark Burns, Präsident von Gulfstream. Burns hebt außerdem das preisgekrönte Interieur sowie die hohe Reichweite und Geschwindigkeit des Business Jets hervor. „Die Zulassung der G500 ist für uns eine zusätzliche Motivation, auch die G600 über die Ziellinie und in die Hände unserer Kunden zu bringen.“

Die zweistrahlige G600 hat kürzlich die Tests mit verschiedenen Eisformen und im Langsamflugbereich bestanden. Seit dem ersten Flug der G600 am 17. Dezember 2016 haben die fünf Flugzeuge im Rahmen der Erprobung knapp 2300 Flugstunden auf mehr als 600 Flügen gesammelt. Vorgestellt wurde das Muster zusammen mit der etwas kleineren Schwester G500 am Firmenstandort Savannah im US-Bundesstaat Georgia im Oktober 2014.

Während der Testkampagne hatte der Hersteller die Leistungsdaten für die Business Jets G500 und G600 nach oben korrigiert. Die G600 hat jetzt eine Reichweite von 6500 Nautischen Meilen (12038 Kilometer) bei Mach 0.85. 5100 Nautische Meilen (9445 Kilometer) nonstop schafft der Zweistrahler bei Mach 0.9. Das Interieur wurde bei den International Yacht & Aviation Awards 2018 in der Kategorie Privat Jet Design ausgezeichnet.