EBACE 2018 Geschäftsluftfahrt will Nutzung alternativer Kraftstoffe forcieren

Um das ökologisches Image der Branche aufzupolieren und ehrgeizige Klimaschutzziele zu erreichen sollen Business-Aviation-Flugzeuge mehr alternative Kraftstoffe nutzen.

Auf der EBACE unterzeichneten diverse Branchenverbände eine Absichtserklärung zur besseren Nutzung von alternativen Kraftstoffen (Foto: EBACE).

Im Rahmen der EBACE in Genf stellte eine ganze Gruppe von Branchenverbänden einen neuen Leitfaden vor (Business Aviation Guide to the Use of Sustainable Alternative Fuel), der der Nutzung von umweltfreundlichen Kraftstoffen neuen Schub geben soll.



Dies ist notwendig, sollen die bereits 2009 definierten Ziele von jährlich zwei Prozent Effizienzsteigerung von 2010 bis 2020, einem Karbon-neutralem Wachstum ab 2020 und einer 50prozentigen Verringerung der CO2-Emissionen bis 2050 erreicht werden.



Der Leitfaden macht folgende drei Punkte klar:

1. Alternative Kraftstoffe für die Geschäftsluftfahrt sind sicher, genehmigt und heute verfügbar, wenn auch nur in begrenzten Mengen,

2. Die Kraftstoffe bieten unzählige Vorteile, einschließlich solcher zur Unterstützung der Nachhaltigkeit von Geschäftsluftfahrt, … und reduzierten Emissionen,

3. Die Kraftstoffe werden aus mehreren Rohstoffen hergestellt, die nachhaltige, erneuerbare Ressourcen und daher ein umweltfreundlichen "Win-Win-Faktor" darstellen.



Der Leitfaden wurde von einer Gruppe erstellt, zu der die European Business Aviation Association (EBAA), General Aviation Manufacturers Association (GAMA), International Business Aviation Council, National Air Transportation Association (NATA) und National Business Aviation Association (NBAA) gehören. Wertvolle technische Hilfe wurde von der Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) und der Air Transport Action Group (ATAG) geleistet. Weitere Infos gibt es unter www.futureofsustainablefuel.com .