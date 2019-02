Umfassende Modernisierung geplant FAI übernimmt siebte Global Express

Das Nürnberger VIP-Charter- und Special-Mission-Unternehmen FAI rent-a-jet AG hat eine siebte Bombardier Global Express (MSN 9016) in seine Flotte aufgenommen.

FAI aus Nürnberg hat eine weitere Global Express in die Flotte aufgenommen. Der Business Jet soll bis Ende März inspiziert, neu lackiert und mit einer modernen Kabine versehen werden. Foto und Copyright: FAI

Nach einer umfangreichen 240-Monats-Inspektion in der hauseigenen MRO-Sparte - FAI Technik in Nürnberg - wird der Business Jet Global Express komplett renoviert. Geplant ist die Installation eines neuen Kabinenmanagementsystems mit Online-Connectivity über Satellit sowie eine neue Außenlackierung. Es wird erwartet, dass der Langstreckenjet bis Ende März 2019 bereit ist für den Verkauf oder für die Vermietung. Die Innenausstattung des Flugzeugs wird vom deutschen Designspezialisten und FAI-Partner Tim Callies entworfen. Callies hat sich in der Business Aviation mit Arbeiten an Jets von Airbus, Boeing und Bombardier einen Namen gemacht.

Siegfried Axtmann, Vorsitzender der FAI Aviation Group, sagte: „Wir freuen uns sehr, mit dem renommierten Tim Callies und seinem Team an unserer Global Express zusammenzuarbeiten. Dies ermöglicht es dem neuen Eigentümer, das Interieur im Rahmen unserer Signature Edition zu personalisieren. FAI Technik hat bereits zahlreiche 120- und 180-Monats-Inspektionen an Flugzeugen der BD700-Serie durchgeführt. Dieses Flugzeug wird die erste Global Express sein, die in unserer MRO eine zweite Zehnjahres-Inspektion durchläuft. Mit der modernen Kohlefaserkabine wird die Global Express auf dem Gebrauchtmarkt ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.“

Die Flotte der FAI Aviation Group umfasst neben den sieben Bombardier Global Express fünf Bombardier Challenger 604, eine Challenger 850, elf Learjet 60 sowie eine Premier 1A und eine King Air 350.