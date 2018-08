Honda Aircraft Erster HodaJet Elite ausgeliefert

Honda Aircraft hat mit der Auslieferung der neuen HondaJet-Version Elite begonnen. Der Leichtjet behauptete im ersten Halbjahr seine Marktführerschaft.

Honda Aircraft hat den ersten HondaJet Elite ausgeliefert (Foto: Honda Aircraft).

"Wir freuen uns über die weltweit sehr positive Resonanz auf den Markteintritt des HondaJet Elite und freuen uns, dass nach unserer Expansion in die Region im Juni zuletzt mehr als 10 Aufträge in Japan erteilt wurden. Die Lieferungen in Japan werden nach Erhalt der Musterzulassung durch das Japan Civil Aviation Bureau Anfang nächsten Jahres beginnen," sagte sagte Michimasa Fujino, President und CEO der Honda Aircraft Company.



Im ersten Halbjahr 2018 übergab Honda Aircraft 17 HondaJets an Kunden und war damit das meistgelieferte Flugzeug seiner Klasse.



Der auf der EBACE in Genf im Mai erstmals vorgestellte HondaJet Elite weist einige Verbesserungen auf – unter anderem bietet er eine höhere Reichweite. Die Toilette kann nun als zusätzlicher Sitz genutzt werden. Dazu kommt ein Bongiovi-Soundsystem in der Kabine und eine weiterentwickelte Garmin G3000-Avionik.