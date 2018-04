Erfolg für Embraer Phenom 300E: Zulassung im Dreierpack

Die Phenom 300E hat die Zulassungen in Europa, den USA und in Brasilien erhalten. Gleichzeitig wurde das erste Exemplar des Light Jets an einen Kunden ausgeliefert.

Embraer stellte die Phenom 300E auf der NBAA im Oktober 2017 in Las Vegas vor. Fünf Monate später liegen die Zulassungen der europäischen, amerikanischen und der brasilianischen Luftfahrtbehörde vor. Foto und Copyright: Embraer

Fünf Monate nach der Vorstellung der überarbeiteten Phenom 300E hat Embraer das erste Exemplar des Light Jets an einen Kunden aus Südafrika übergeben. Gleichzeitig haben die Luftfahrtbehörden Europa (EASA), USA (FAA) und Brasilien (ANAC) die Zulassungen für den Jet erteilt.

Embraer hatte die Phenom 300E im Oktober vergangenen Jahres auf der NBAA in Las Vegas präsentiert. Das „E“ im Namen steht für „Enhanced“, also verbessert. Der Flugzeughersteller hat sich bei seinem neuen Modell auf den Kabinenkomfort konzentriert. Lufthansa Technik steuert ein neues Kabinensteuerungs- und Entertainmentsystem bei. Ebenfalls neu sind die Sitze, die bei Embraer Aero Seating Technologies, in Titusville, Florida, entwickelt wurden und dort auch produziert werden.

Bei der Überarbeitung des Zweistrahlers lag der Fokus auf dem Komfort in der Kabine. Foto und Copyright: Embraer

„Wir sind erfreut, die erste Phenom 300E pünktlich auszuliefern, nur fünf Monate nach der Vorstellung. Von unseren Kunden und vom Markt haben wir ein überaus positives Feedback erhalten“, sagt Michael Amalfitano, Präsident und CEO von Embraer Executive Jets. John McCormick, Geschäftsmann aus Südafrika und erster Kunde, ergänzt: „Die Phenom 300E ist ein elegantes und komfortables Flugzeug, das unsere Bedürfnisse für Reisen innerhalb Afrikas bestens erfüllt.“

Nach Angaben von Embraer ist das bisherige Modell Phenom 300 der am häufigsten verkaufte Light Jet der vergangenen sechs Jahre. Der Business Jet erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von 453 Knoten. Mit sechs Personen an Bord sind Etappen von 1971 NM (3650 km) möglich. Beim Antrieb setzt Embraer auf zwei Pratt & Whitney Canada PW535E.