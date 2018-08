GlobeAir wird Partner des Alfa Romeo Sauber F1 Teams Business Aviation im Dienst der Formel 1

Die österreichische Privatjet-Airline GlobeAir steigt als Partner des Alfa Romeo Sauber F1 Teams in die Formel 1 ein. Geplant ist eine umfassende Kooperation, die den europaweiten Transport von Rennfahrern und Teammitgliedern sowie Bereiche der Logistik des Rennstalls umfasst.

Der Alfa Romeo Sauber F1 C37 geht ab sofort mit einem dezenten Logo von GlobeAir ins Rennen, zu sehen vor dem Hinterrad. Foto und Copyright: GlobeAir

Logistische Herausforderungen gehören in der Formel 1 dazu. Fast während des ganzen Jahres sind Menschen, Material und Maschinen von Rennen zu Rennen und von Kontinent zu Kontinent unterwegs. Um diese Aufgaben künftig besser zu meistern, holt sich das Alfa Romeo Sauber F1 Team ab der kommenden Formel-1-Saison mit GlobeAir einen erfahrenen Partner an Bord. Das Charter-Unternehmen mit Sitz in Hörsching bei Linz stellt der Mannschaft rund um Sauber-Teamchef Frédéric Vasseur sein Know-how und einen Teil der Flugzeugflotte zur Verfügung.

Die Business Jets kommen zum Einsatz, um die beiden Stammpiloten Charles Leclerc und Marcus Ericsson zum nächsten Rennen zu fliegen, Ersatzteile aus der Schweiz zu den Rennstrecken zu transportieren oder Ingenieure zu Business Meetings einzufliegen. GlobeAir möchte Menschen und Material schnell, sicher und komfortabel transportieren. Die Jets vom Typ Cessna Citation Mustang von GlobeAir können auf kleinen Flugplätzen in unmittelbarer Nähe der Rennstrecken landen. Die dadurch deutlich verkürzte Lieferzeit beispielsweise für Ersatzteile bringt dem Team Vorteile gegenüber anderen Rennställen.

„Wie auch beim Alfa Romeo Sauber F1 Team stehen hinter GlobeAir viele Menschen, die mit Leidenschaft und großem Einsatz täglich daran arbeiten, die Performance des Unternehmens zu optimieren. Das verbindet uns – und darum freuen wir uns sehr über diese umfassende Partnerschaft“, sagte Bernhard Fragner, CEO bei GlobeAir.

Ein Teil der Flotte, bestehend aus Citation Mustang, wird künftig im Dienst des Sauber-Teams fliegen. Foto und Copyright: GlobeAir

Alfa Romeo Sauber F1 Teamchef Frédéric Vasseur ergänzt: „Wir freuen uns, GlobeAir als offiziellen Partner des Alfa Romeo Sauber F1 Teams begrüßen zu dürfen. In der Formel 1 zählt Geschwindigkeit – daher ist es besonders wichtig, dass unser Personal effizient und schnell transportiert wird. GlobeAir bietet individuelle und bedarfsgerechte Lösungen im Flugverkehr und wird uns bei der Optimierung der Prozesse unterstützen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

Grund zur Freude gibt es auch für die Kunden von GlobeAir: Sie erhalten exklusiven Zutritt zum Alfa Romeo Sauber F1 Rennstall in Hinwil in der Schweiz und blicken hinter die Kulissen eines erfolgreichen Formel 1 Teams.

Die GlobeAir AG betreibt die weltweit größte Flotte von Cessna Citation Mustang Jets (16). GlobeAir betreibt ein europaweites Streckennetz mit rund 1500 Destinationen.