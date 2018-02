Bilanz 2017: Daher verkauft 57 Turboprops TBM 910 und TBM 930 verkaufen sich gut

Der französische Flugzeughersteller Daher zieht für das Jahr 2017 eine positive Bilanz. 57 Kunden haben sich für die Single-Engine-Turboprop TBM 910 und TBM 930 entschieden.

57 Kunden aus aller Welt haben sich im Jahr 2017 für die TBM 910 und TBM 930 entschieden. Foto und Copyright: Daher

Nordamerika bleibt nach Angaben des Unternehmens der wichtigste Markt für die TBM-Reihe. Europa liegt auf Platz zwei: 2017 gingen zehn Flugzeuge an Kunden in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Polen. Ausgeliefert wurden 29 Exemplare der TBM 910 und 28 TBM 930. Die beiden Modelle unterscheiden sich in der Avionik: Die TBM 910, vorgestellt im April 2017, ist mit dem Garmin G1000 NXi ausgerüstet. Die 2016 vorgestellte TBM 930 hat das Garmin G3000 an Bord.

Seit der Vorstellung der TBM-Reihe im Jahr 1990 wurden einschließlich der älteren Modelle TBM 700 und TBM 850 insgesamt 879 Exemplare der einmotorigen Turboprop gebaut. Die jetzt veröffentlichten Verkaufszahlen sind für den französischen Flugzeughersteller ein neuer Bestwert seit der Übernahme des Unternehmenszweigs aus dem EADS-Konzern vor zehn Jahren.