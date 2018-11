Augsburg Air Service Mehr Platz für SEP

Augsburg Air Service hat die Abteilung zur Wartung von Flugzeugen mit Kolbenmotor von Halle 3 in die wesentlich größere Halle 2 verlegt. Das Unternehmen reagiert damit auf die neuesten Anforderungen, die sich aus der guten Auftragslage und den zahlreichen Kundenanfragen ergeben.

In Halle 2 haben Flugzeuge mit Kolbenmotor künftig mehr Platz. Foto: Augsburg Air Service

Durch den Umzug steht ab sofort mehr Platz für die Instandhaltung und Wartung von Flugzeugtypen mit Kolbenmotor zur Verfügung. Somit lassen sich mehrere Aufträge parallel bearbeiten, um Stand- und Wartezeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Im Hinblick auf die hohe Serviceorientierung und den herannahenden Winter ist es dem Unternehmen wichtig, möglichst viele Flugzeuge vor Wind und Wetter geschützt einstellen zu können.



Dem geplanten Hallenwechsel waren umfangreiche Renovierungsarbeiten an Hangar 2 vorausgegangen. „Dieser Schritt war notwendig, da unser Kundenstamm im Piston-Segment stetig wächst. Wir merken dies vor allem bei den Auftragsarbeiten an Diamond- und Cirrus-Flugzeugen. Beispielsweise die Cirrus CAPS-Fallschirm-Überholung, die wir als einziger Servicebetrieb in Deutschland anbieten“, erklärt Florian Kohlmann, der Geschäftsführer von Augsburg Air Service, „dafür investieren wir gern in eine größere Halle.“



Zudem besteht aufgrund der erweiterten Platzkapazität die Option, das Service-Angebot zu erweitern und bald auch größere Typen mit Kolbenmotor in die Capability Liste aufzunehmen, beispielsweise die Diamond DA-62.



Die ehemalige Piston-Halle 3 wird übrigens auch weiterhin für interne Arbeiten genutzt. Dennoch wird eine Anfahrt zur Halle 2 erbeten. Die bisherigen Kontakte Herr Markus Pöschel und Herr Florian Rogner stehen den Kunden weiterhin zur Verfügung.