AviationManuals Analysetool für ARC SMS Plattform

Ein neues Metrik-Modul für die ARC SMS-Plattform ist nun von AviationManuals erhältlich. Mit ihm soll es einfacher werden, potenzielle Risiken zu erkennen und gegebenenfalls Änderungen an den Betriebsabläufen vorzunehmen.

Das Metrics Modul für die ARC-Software erleichtert die Auswertung der Informationen (Foto: AviationManuals).

Laut AviationManuals können Instandhaltungsleiter, Dispatcher sowie Abteilungsleiter von diesem Tool profitieren. Die Bediener können über die verschiedenen Metrics-Dashboards sowohl globale als auch detaillierte Daten einsehen und erhalten so Informationen über die allgemeinen Trends.



"Da die Branche Sicherheitsleistungsindikatoren einsetzt, benötigen Betreiber ein effektives Werkzeug zur Analyse von Kennzahlen", sagte Mark Baier, CEO von AviationManuals. "Dieses Modul stellt den ARC-Abonnenten Live-Daten zur Verfügung, so dass sie ihre Aktivitäten schnell beurteilen und möglicherweise Änderungen an zukünftigen Operationen vornehmen können."



Das Metrics-Modul ist derzeit für ARC online verfügbar, die Integration in die ARC iPad App ist in Kürze geplant.