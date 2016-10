Flugsicherheit Pilotinnen im Training

Die Vereinigung Deutscher Pilotinnen und die Ninety-Nines veranstalteten am 30. September in Bremen das 10. Flugsicherheitstraining, bei dem die Teilnehmer ihre fliegerischen Kenntnisse verbessern konnten.

Die 18 Teilnehmer-Flugzeuge auf der Abstellfläche am Flughafen Bremen. Foto und Copyright: Vereinigung Deutscher Pilotinnen

Lernbegierig und mit guter Laune starteten die Teilnehmer des diesjährigen Sicherheitstrainings in das Seminar. 17 Pilotinnen, 7 Piloten und 16 Fluglehrerinnen und Fluglehrer mit insgesamt 18 einmotorigen Maschinen konnte die Vereinigung Deutscher Pilotinnen und der Ninety-Nines, der Internationalen Vereinigung von Pilotinnen, bei diesem 10. Treffen unter sich versammeln.



Auch dieses Mal organisierten die Fluglehrerinnen Hetta Reinsch aus Diepholz und Roswitha Höltken aus Rheine das Treffen. Es konnten natürlich auch männliche Piloten und Fluglehrer teilnehmen, denn Lernen und Lehren von Flugsicherheit ist keine Frage des Geschlechts.



„Wir lieben den Logenplatz am rosa-hellblauen Himmel, der durch Trainings wie dieses immer wieder einen Tick sicherer wird“, so Ruth Haliti, selbst Pilotin und Sprecherin der Vereinigung Deutscher Pilotinnen.



Trotz des durchwachsenen Wetters meisterten die Kursteilnehmer die auf sie wartenden Herausforderungen: Nachtflug, Landung in Bremen EDDW, Nordsee-Inselhopping bei leichtem Regen und gutem Wind; zahlreiche Vorträge durch die DFS rundeten das Fliegerwochenende inhaltlich ab. Am Sonntagabend feierten Veranstalter und Teilnehmer das Jubiläum mit einer gebührenden Abschlussfeier.



In den letzten 10 Jahren nahmen 132 Pilotinnen und 78 Piloten die Chance wahr, ihr fliegerisches Know-How bei diesen Treffen zu testen und unter Anleitung weiter zu optimieren.



Mehr Infos zum Sicherheitstraining unter www.pilotinnen.de und www.ninety-nines.de.