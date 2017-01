Promotion-Aktion sky[nav]pro startet Testprogramm

Die ersten 100 Käufer der BlueLine Satelliten Box erhalten für ein Jahr jeden Monat fünf Stunden DWD-Wetter und in-flight-tracking kostenlos dazu.

Foto und Copyright: SkyNavPro

Sky[nav]pro startet ein Testprogramm, bei dem bis zum 1. März 2017 keine monatlichen Grundgebühren für den Empfang der DWD-Daten entstehen. Was der Hersteller im Gegenzug verlangt: nichts. "Für den Fall, dass die Software abstürzt, wären wir unseren Kunden einfach dankbar, wenn sie uns einen Fehlerbericht senden", so Tiberius Dacher, Geschäftsführer von sky[nav]pro. Erst nach der Freischaltung der Datenübertragung per Satellit wird eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 49 Euro fällig.



In der Zwischenzeit können die DWD Wetterinfos via 3G empfangen werden, was jedoch nur bis zu einer gewissen Flughöhe problemlos funktioniert. Für die Nutzung der Funktionen ist ein aktives Benutzerkonto beim DWD PC_Met Voraussetzung. Alle anderen Services der Box sind ab Auslieferung verfügbar und können uneingeschränkt genutzt werden.