RUAG Aviation Musterzulassung für Garmin GTN 750 erhalten

Mit einem von der europäischen Luftfahrtbehörde EASA ausgestellten STC ist nun die Installation des Garmin GTN 750 an der Piaggio P180 Avanti möglich.

Nordamerika ist der wichtigste Markt für die Avanti des italienischen Herstellers Piaggio © Foto: Piaggio

Das Upgrade umfasst die Implementierung einer doppelten Garmin GTN 750 Bedieneinheit, eines doppelten Garmin GTX 33D Transponders und eines Garmin GWX 70 Wetterradars. Die Verbesserungen im Rahmen der STC-Lösung von RUAG Aviation unterstützen LPV-Anflüge (Localizer Performance with Vertical Guidance), das Terrain Awareness and Warning System (TAWS) und das System ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) zur Überwachung der Flugbewegungen im Luftraum.



„Mit der neuen STC können Betreiber der Piaggio P180 Avanti von verbesserter Sicherheit durch erhöhtes Situationsbewusstsein, größerer Zuverlässigkeit und einem gesteigerten Flugzeugwert profitieren“, erklärt Stephan Woodtli, Manager bei RUAG Aviation.



RUAG Aviation verkürzt die Installationszeit durch die Vorbereitung von entsprechenden Kits und Kabelbäumen. Darüber hinaus kann das Upgrade problemlos mit Heavy Maintenance-Inspektionen kombiniert werden, auch mit C- oder D-Prüfungen oder Fahrwerksüberholungen.



Als autorisiertes Piaggio Service Center, als Garmin-Händler und als von der EASA anerkannte Designorganisation (DOA) ist RUAG Aviation in der Lage, ein Paket zu entwerfen, das auf den Stärken beider Hersteller-Systeme aufbaut", ergänzt Stephan Woodtli.