App gegen leere Tanks Air BP und RocketRoute präsentieren Fuel App

Seit gestern steht eine neue App von Air BP, einem der führenden internationalen Lieferanten für Flugzeugtreibstoff, zum kostenlosen Download bereit: die RocketRoute Fuel App. Das Tool entstand in Kooperation mit RocketRoute und soll den Treibstoffeinkauf im Bereich der internationalen allgemeinen Luftfahrt deutlich vereinfachen.

Air BP gehört zu den führenden internationalen Lieferanten von Aviation-Treibstoff. Foto und Copyright: Air BP

„Über die letzten zwölf Monate arbeiteten wir eng mit Air BP zusammen, um eine App zu entwickeln, die bei Piloten auf der ganzen Welt gut ankommt“, so Kurt Lyall, Mitbegründer von RocketRoute.



Nutzer von iOS-Geräten finden die Fuel App im Apple Store (nur iPads werden unterstützt). Für alle anderen Endgeräte findet sich auf der RocketRoute-Website die passende Installationsdatei. Nach einem kurzen Registrierungs-Vorgang können die Nutzer den gewünschten Treibstoff anfordern, die Auslieferung planen und den Kraftstoff schließlich in einem der weltweit über 800 Standorte der Air BP kaufen und bezahlen. Der Zahlungsprozess gestaltet sich unkompliziert: Man kann die Rechnung entweder mit einer regulären Kreditkarte oder einer BP Sterling-Karte begleichen.



„Treibstoff ist die grundlegendste Notwendigkeit um fliegen zu können. Zusammen mit RocketRoute gestalten wir den Kraftstoffkauf einfacher. Doch die Fuel App ist nur der erste Teil eines umfangreichen Produktangebots, das wir gemeinsam mit RocketRoute anvisiert haben. Unser Ziel ist es, einen starken digitalen Marktplatz für die internationale Luftfahrt-Community zu schaffen“, so Norbert Kamp, PR-Chef von Air BP.



Air BP und RocketRoute werden am 12./13. Oktober auf der Air Ops Europe in Canne ausstellen und am 1.-3. November auf der nächsten NBAA Business Aviation Convenient and Exhibition in Orlando vertreten sein.