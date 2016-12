Plane-Power Alternator wieder erhältlich

Hartzell Engine Technologies bringt riemengetriebenen Wechselstromgenerator von Plane-Power wieder auf den Markt. Die Modelle der ALT-FLX-Serie sind FAA-PMA-zertifiziert und für eine Vielzahl von Motoren erhältlich.

Die riemengetriebenen Wechselstromgeneratoren aus der ALT-FLX-Serie sind auch als vorkonfigurierte, einbaufertige Kits erhältlich. Foto und Copyright: Hartzell Engine Technologies

Die ALT-FLX-Baureihe zeichnet sich durch eine niedrige Einschaltgeschwindigkeit und einer hohen Leistung im Leerlauf aus. Zwei Lüfter sorgen für eine effektive Kühlung was der Haltbarkeit zu Gute kommt. Die riemengetriebenen Generatoren wurden für den universellen Einsatz in einer Vielzahl von Motoren konzipiert. Um den Einbau in einem speziellen Muster zu vereinfachen, werden neun unterschiedliche, vorkonfektionierte Hardware-Kits erhältlich sein. Sämtliche ALT-FLX-Modelle sind von der FAA STC- und PMA-zertifiziert.



„Die riemengetriebenen Wechselstromgeneratoren von Plane-Powers ALT-FLX-Serie liefern mehr konstante Leistung bei niedrigeren Motordrehzahlen als jedes andere System“, sagt Hartzell-Chef Mike Disbrow. „Betreiber von Flugzeugen mit hohem Strombedarf während der Bodenchecks, beispielsweise bedingt durch hochentwickelte Avionik oder elektrisch angetriebene Klimaanlagen, werden die hohe Leistungsausbeute im Leerlauf zu schätzen wissen“.