Steinschlagschutz Neues Upgrade für Twin Commander

Eine Bugradverkleidung soll den Rumpf der legendären Twin Commander vor Beschädigungen durch Fremdobjekte schützen, ohne die Aerodynamik des Flugzeugs zu beeinträchtigen.

Foto und Copyright: Twin Commander Aircraft

Das Urmodell der Twin Commander hob am 23. April 1948 zum Erstflug ab und wurde fast 50 Jahre lang, bis 1986, gebaut. Auch heute noch ist die Twin Commander wegen ihres großzügigen Platzangebotes im Innenraum ein beliebtes Flugzeugmuster. Die tiefgeschnittene bauchige Rumpfform ist indes seit jeher anfällig gegen Schäden durch Fremdobjekte, die das Bugrad bei Starts und Landungen nach hinten schleudert. Dieses Problem soll nun die nachrüstbare Bugradverkleidung CK199 von Twin Commander Aircraft in den Griff bekommen. Der einstige Flugzeughersteller bietet mittlerweile ausschließlich Verbesserungskits für die Twin-Commander-Modelle sowie Servicedienstleistungen an.



Die Konstruktion des neuen CK199 basiert auf einem älteren Design, das zwar Schutz vor Schäden bot, jedoch den Luftwiderstand des Flugzeugs spürbar verschlechterte. Mit Hilfe von Computersimulationen optimierte der Hersteller aus Creedmoor, North Carolina, nun die alte Konstruktion. Dadurch konnte der Luftwiderstand der neuen Bugradverkleidung um die Hälfte gesenkt werden. Die erste Flugerprobung fand im September 2016 mit einer Commander statt. Während dieser Tests wurde auch sichergestellt, dass die Verkleidung nicht die Bewegungen des Bugradfahrwerks beeinträchtigt. Das CK199 soll ab Ende April für Kolben- und Turboprop-Maschinen bei autorisierten Händlern erhältlich sein. In Deutschland ist AirPlus Maintenance aus Friedrichshafen der richtige Ansprechpartner dafür.