Neues Headset Lightspeed Zulu 3 vorgestellt

Das US-amerikanische Unternehmen präsentiert mit dem Zulu 3 den jüngsten Spross seiner erfolgreichen Headset-Serie.

Foto und Copyright: Lightspeed Aviation

Laut Hersteller handle es sich um "das bequemste und haltbarste Headset, das Lightspeed je gemacht hat". Im Vergleich zum Vorgängermodell, Zulu 2, besitzt das neue Zulu 3 50 Prozent größere Hörerschalen, womit schmerzhafte Druckstellen an den Ohren bei längerem Tragen der Vergangenheit angehören dürften. Die Ohrpolster, die gleichzeitig als passive Lärmisolierung fungieren, sind 20 Prozent größer geworden. Dadurch soll das Zulu 3 nicht nur bequemer sitzen, sondern auch den seitlichen Anpressdruck gleichmäßiger verteilen und durch Brillenbügel entstehende Spalte besser ausfüllen können.

Bei der Entwicklung lag der Fokus auch auf einer gewichtssparenden und robusten Konstruktion. So bestehen beispielsweise die meisten Teile des Headsets aus Edelstahl mit verstärkenden Magnesiumlegierung. Sogar die Kabel besitzen einen Kern aus dem leichten Material Kevlar, das nebenbei auch hervorragende physikalische Eigenschaften bei der Signalübertragung mitbringt und gut gegen Hochfrequenz-Einstreuung gewappnet ist.



Das Mikrofon verfügt über eine verbesserte Rauschunterdrückung, während die Active Noise Cancellation effektiv Geräusche im unteren Frequenzbereich filtert. Darüber hinaus sind die Headset-Membranen des Zulu 3 auch für eine qualitativ hochwertige Klangwiedergabe ausgelegt, da es via Bluetooth- und Kabel-Übertragung auch möglich ist, Musik von einem entsprechenden Gerät abspielen zu lassen. Für Unentschlossene bietet Lightspeed ein 30-tägiges Rückgaberecht bei Nichtgefallen an. Entscheidet man sich doch für das Zulu 3, dessen Preis hierzulande bei stolzen 1000 Euro liegt, ist man durch eine siebenjährige Garantie abgesichert.