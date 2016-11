Garmin Pilot Handhabung im Webinar erlernen

Die Navigations- und Flugplanungs-App GARMIN PILOT kann man jetzt in einem deutschsprachigen Webinar kennenlernen. Das Tool wird in diesem Angebot am 15. November mit allen bisherigen und den neuen Features vorgestellt.

Die App Garmin Pilot kann man jetzt in einem deutschsprachigen Webinar kennenlernen. Foto und Copyright: Garmin

Wer mit dem Webinar am 15. November, Beginn um 20 Uhr (Winterzeit), den Garmin Pilot und da vor allem die neuen Features möchte kennenlernen – ein Update der App mit signifikanten Änderungen steht kurz vor der Veröffentlichung – muss sich dazu kurz registrieren. Die Vorstellung der Navigationsanzwendung dauert rund eine Stunde.