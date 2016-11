Dynon Neue SkyView-Version

Dynons jüngstes SkyView-Software-Update, die Version 15.0 ist mit vielen neuen Features erschienen und kann jetzt auf allen SkyView Systeme kostenfrei installiert werden.

Dynon: Jetzt mit Highway in the Sky. Grafik und Copyright: Dynon

Zu den neuen Features von SkyView in der Version 15 gehört als große Neuerung die Highway in the Sky (HITS) Funktionalität. Die Landebahn-Mittellinien werden jetzt in der Direct-to-Funktion als Anflughilfen bis zu fünf Meilen über die Runways hinaus erweitert. Zu weiteren Neuerungen zählen Ladeplan- und Schwerpunktrechner, Luftraumwarnungen und die vertikale Navigation zum Zielflugplatz.