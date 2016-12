Action-Cam Aviation Bundle für Garmin VIRB Ultra 30

Mit einem Zubehörpaket speziell für die Luftfahrt will Garmin seine Actionkamera-Familie VIRB Ultra 30 für Piloten optimieren. Damit solle beispielsweise die Propellerblatt-Verzerrung bei hoher Auflösung der Vergangenheit angehören.

Foto und Copyright: Garmin

Die VIRB Ultra 30 ist eine wasserdichte Action-Kamera, die HD-Aufnahmen bei 4K mit 30 Frames pro Sekunde ermöglicht. Ihre integrierte Drei-Achsen-Stabilisierung, die Sprachsteuerung, der LCD-Farb-Touchscreen und die Möglichkeit, sie mit einer Vielzahl von Garmin-Produkten zu koppeln, dürfte sie für Piloten besonders interessant machen.

Noch mehr Zuschnitt auf den Flieger bietet nun das Cockpit Bundle. Es enthält ein Stereo-Headset-Audiokabel, so dass Pilot-zu-Pilot-Kommunikation und der Flugfunk in die Aufnahme eingebettet werden können. Das vielleicht interessanteste Feature ist der Prop-Filter, der die Propellerverzerrung, die beim Aufnehmen von Videos im Flug oder beim Fotografieren von Fotos mit hoher Qualität entsteht, zu eliminieren. Schließlich gehört eine Käfighalterung dazu, um die Kamera im Cockpit möglichst platzsparend unterzubringen.



Das Sensorpaket G-Metrix™ bestehend aus GPS, Beschleunigungsmesser und Gyroskop ermöglicht es der Kamera sogar, Flugdaten zu erfassen. So können Piloten nach dem Flug anhand des Videos nachvollziehen, welche Kräfte während eines Manövers gewirkt haben. Zusätzlich zu den G-Metrix-Daten ist die VIRB Ultra Connext-fähig, so dass luftfahrtspezifische Daten wie Flugzeugabstand, Querbeschleunigung, Wendegeschwindigkeit und mehr auch vom G3X Touch Flugdisplay oder Flightsteam 110/210/510 ins Video integriert werden können.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Herstellers.