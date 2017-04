Becker Avionics AERO 2017: Dual-Mode-Funkgeräte

Will man ohne Verzögerung auf den Ausfall eines Funkgerätes reagieren und hat davon zwei an Bord, bietet Becker avioncis jetzt eine komfortable Lösung, in beiden Geräten schnell auf derselben Frequenz zu sein.

Becker Avionics Dual Mode. Foto und Copyright: Gerhard Marzinzik

Mit den Dual Mode Geräten der AR6201-Reihe braucht nur an einem Gerät die Frequenz ins Stand by gewählt werden, ins zweite Gerät wird die gewählte Frequenz automatisch mit eingestellt. Die Funktion reduziert so die Ablenkung im Cockpit.



Auf die Funkgeräte der AR6201-Reihe gewährt Becker avionics fünf Jahre Garantie.