Austro Engine AE300 Eine Million Flugstunden erreicht

Austro Engine, ein Unternehmen der Diamond Aircraft Gruppe, feiert eine Million Betriebsstunden des Motors AE300. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2008 verließen bereits mehr als 1500 Exemplare das Werk und verrichten ihren Dienst auf der ganzen Welt.

Foto und Copyright: Austro Engine

Jürgen Heinrich, CEO Austro Engine und Managing Director Diamond Aircraft Österreich: „Mit dem Erreichen der Eine-Million-Marke sind unzählige Erfolgsgeschichten unserer Partner verbunden, welche weltweit in unterschiedlichsten Anwendungen auf höchste Zuverlässigkeit und herausragendes Leistungspotenzial der AE300 Serie setzen.“



Der 170 PS starke AE300 zählt in der allgemeinen Luftfahrt zu den beliebtesten Hubkolbenmotoren. Er verbraucht bei gleicher Leistung bis zu 45 Prozent weniger Treibstoff als vergleichbare Exemplare und ist auch leiser im Betrieb. Besonders die oft in der Nähe von Wohngebieten angesiedelten Flugschulen, deren Flugzeuge überdurchschnittlich viel im Einsatz sind, schätzen diese Eigenschaften des österreichischen Motors. Die elektronische Motorsteuerung macht den AE300 zudem einfach in der Handhabung und die Tatsache, verschiedenste Kerosin- sowie Dieseltreibstoffe tanken zu können, prädestinieren ihn auch für den Einsatz in Regionen, wo Avgas schwer erhältlich ist.



Gegründet im Jahre 2007, entwickelt und produziert die Austro Engine GmbH Wankel- und Kolbenflugmotoren für Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt und für unbemannte Flugobjekte (UAVs). Die Zulassung des AE300-Motors in weiteren Ländern sowie die Weiterentwicklung des bestehenden Wankelmotors AE50R sind die nächsten Ziele, die sich Austro Engine für die Zukunft gesteckt hat.