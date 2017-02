Schutz vor Cyberangriffen EASA arbeitet mit CERT-EU zusammen

Die europäische Agentur für Flugsicherheit beschloss vor wenigen Tagen mit dem Computer Emergency Response Team der EU (CERT-EU) zu kooperieren. Ziel ist es, europäische Luftfahrtunternehmen beim Schutz vor Cyber-Angriffen zu unterstützen.

Foto und Copyright: European Aviation Safety Agency

Als erstes Produkt dieser Zusammenarbeit soll das europäische Zentrum für Cyber-Sicherheit in der Luftfahrt (ECCSA) ins Leben gerufen werden. Dessen Hauptaufgabe wird die Beratung von europäischen Flugzeugherstellern, Fluggesellschaften und Instandhaltungsbetrieben sein, sodass der Schutz schließlich das ganze Spektrum der europäischen Luftfahrt abdeckt. Die Mitgliedschaft bei der ECCSA ist freiwillig.



"Mit dieser Kooperation wird die EASA ihre Fähigkeit zur Bewältigung von Cyber-Bedrohungen verbessern und so zur allgemeinen Sicherheit in der Luftfahrt beitragen“, sagte Patrick Ky, Geschäftsführer bei EASA. Erste Projekte, beispielsweise eine Internetseite, auf der Meldungen zur Cyber-Sicherheit erscheinen werden, oder eine Plattform zum direkten Informationsaustausch für ECCSA-Mitglieder, sollen bis 2018 realisiert werden.