Rund ums Drohnenfliegen Informationsplattform der DFS

Bei diesem Projekt, das für den Drohnenflug relevante Informationen zusammenfasst, handelt es sich um eine gemeinschaftliche Initiative der DFS, des Bundesverkehrsministeriums und der Landesluftfahrtbehörden.

Ob Luftaufnahmen oder Vermessungs- und Kontrollflüge: Drohnen können das vielfach schneller und preiswerter als Helikopter. Foto und Copyright: Alexander Kolomietz/Fotolia

Immer mehr Drohnen bewegen sich im deutschen Luftraum. Experten gehen von rund 400.000 Exemplaren aus. Die Zahl der Sichtungen in Flughafennähe und Lufträumen, in denen das gefährlich und daher verboten ist, ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Zählte man im Jahr 2015 noch 14 solcher Sichtungen, waren es 2016 bereits 64.



Die neue Website bündelt erstmals alle Informationen, die man für einen sicheren Drohnenflug braucht. Das Ziel der DFS, Drohnen sicher und fair in den Luftverkehr zu integrieren, ist nämlich nur möglich, wenn alle Drohnennutzer die Regeln und Verbote kennen. Die neue Website bietet das in einer leicht verständlichen Form. Daneben wird detailliertes Kartenmaterial und ein „Entscheidungsbaum“ angeboten, der die gesetzlichen Vorgaben anschaulich aufzeigt. Auch aktuelle Luftrauminformationen, beispielsweise zu Luftraumbeschränkungsgebieten sind zu finden, darüber hinaus Links zu weiteren hilfreichen Informationen wie zum Beispiel die Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes.



Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH ist ein bundeseigenes, privatrechtlich organisiertes Unternehmen mit rund 5.550 Mitarbeitern. Die DFS sorgt für einen sicheren und pünktlichen Flugverlauf. Die rund 2.000 Fluglotsen lenken täglich bis zu 10.000 Flüge im deutschen Luftraum, im Jahr rund drei Millionen. Deutschland ist damit das verkehrsreichste Land in Europa.