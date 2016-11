VD-100 Futuristischer UL-Heli

Mit dem VD-100 will Valerian Design nicht nur im künftigen Markt­segment der Ultraleicht-Hubschrauber mitmischen, sondern vorweg gehen. Zwölf Patente hat der Hersteller angemeldet. Die größte Hürde steht allerdings noch aus: der Erstflug.

Das Design des VD-100 erinnert an den Helikopter "Blue Thunder" aus dem Film "Das Fliegende Auge". Foto und Copyright: Rainer Herzberg

Jüngst hat die oberfränkische Firma Valerian Design unter der Bezeichnung VD-100 einen Ultraleicht-Helikopter vorgestellt, der in Bezug auf Leistung und Vielseitigkeit Maßstäbe setzen soll. aerokurier-Autor Rainer Herzberg hat sich das Projekt genauer angeschaut und recherchiert, welche Innovationen den Vogel zum Vorreiter in seiner Klasse - für die noch immer keine abschließenden Zulassungskriterien feststehen - machen sollen. Der Clou: Einmal in der Luft, soll der VD-100 sogar als Tragschrauber geflogen werden können. Alle Einzelhiten dazu gibt es in der aktuellen Ausgabe des aerokuriers.