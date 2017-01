Vertrieb Lightwing AC 4 bei Piper Deutschland

Seneca, Malibu, Semiole und Co bekommen eidgenössische Konkurrenz: Der Deutschlandvertrieb von Piper in Kassel-Calden will ab Frühjahr auch das Schweizer Schulflugzeug Lightwing AC4 anbieten.

Ein Leichtflugzeug, hergestellt in der Schweiz. Die AC4 bietet sich als sparsamer Trainer an. Foto und Copyright: Christian Perret

Lightwing bewirbt sein Muster selbstbewusst als "DAS Schulflugzeug mit dem neuesten Stand der Technik". Mit dem Rotax 912 iS Sport soll das LSA mit 600 kg MTOW bei 180 km/h Reisegeschwindigkeit nur 14 Liter pro Stunde verbrauchen. Die Zuladung beträgt 235 Kilogramm. Mit einem Dynon SkyView und elektronischer Motorüberwachung ist das Cockpit wie bei den meisten modernen ULs und LSA hochwertig ausgestattet. Möglicherweise gewöhnungsbedürftig: der auf der Mittelkonsole montierte zentrale Steuerknüppel.

Voraussichtlich ab der AERO soll die AC4 - die laut Lightwing aufgrund des niedrigen Verbrauchs und geringer Wartungskosten "Flugausbildung zum halben Preis" ermöglichen soll, bei Piper verfügbar sein.

Wie sich die AC4 fliegt, hat der aerokurier in einem Pilot Report bereits Ende 2014 berichtet.