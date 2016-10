Trixy Aviation Side-by-side im offenen Cockpit

Mit dem Tragschrauber „Spirit“ landet Rainer Farrag, Inhaber und Mastermind von Trixy Aviation, den nächsten Coup. Offene Tandemsitzer sind bei den Gyrocoptern üblich – aber den Wind um die Nase und den Co-Piloten neben sich, das bietet bislang kein Hersteller.

Foto und Copyright: Toni Ganzmann

Auch das Design ist für Tragschrauber-Verhältnisse ein Novum: Das Rumpfboot ist flach wie ein Sportwagen und vor jedem Cockpit sorgt eine kleine Scheibe für etwas Windschutz. Am 8. Oktober ist der Trixy Spirit in Slowenien das erste Mal geflogen, pilotiert von Rainer Farrag höchstselbst. In der Dezemberausgabe nimmt aerokurier-Autor Toni Ganzmann den Trixy Spirit ganz genau unter die Lupe.