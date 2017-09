Erstflug in Husum Die Breezer Sport fliegt

Die Breezer Sport ist am 22. September in Husum zum Erstflug gestartet. Damit ist die Flugerprobung des sportlichen Ganzmetall-Tiefdeckers aus Schleswig-Holstein angelaufen.

18 Minuten lang war Wolfgang Nitschmann, Vertriebsleiter und Werkspilot bei Breezer Aircraft, am Freitag, 22. September, mit der neuen Breezer Sport in der Luft. Dem Erstflug waren zunächst einige Rollversuche und Hüpfer auf der Asphaltpiste in Husum vorausgegangen. Das neu entwickelte Einziehfahrwerk blieb beim ersten Flug zunächst noch ausgefahren.

Zwischenzeitlich ist die Flugerprobung in vollem Umfang angelaufen und das Einziehfahrwerk hat seine Funktionstüchtigkeit unter Beweis gestellt. „Die anvisierten Leistungsdaten bestätigen sich gerade“, sagte Wolfgang Nitschmann im Gespräch mit dem aerokurier. Mit eingezogenem Fahrwerk wurden knapp 250 km/h bei 5500 U/min erflogen. Einsitzig zeigte das Vario bis zu 2300 ft/min Steigen. Der Prototyp wird vom Rotax 912 S (74 kW/100 PS) angetrieben.

Die Breezer Sport ist das jüngste Modell von Breezer Aircraft aus Bredstedt in Schleswig-Holstein. Das Flugzeug ist eine Neukonstruktion mit dem Ziel, in die Klasse der sportlichen Tiefdecker vorzustoßen. Dafür wurde unter anderem ein neuer Flügel mit weniger Spannweite, Winglets und schnellem NACA-Profil entwickelt. Der Rumpf wurde abgerundet, die Oberfläche aerodynamisch optimiert. Eine komplette Neukonstruktion aus dem eigenen Haus ist auch das elektrische Einziehfahrwerk. Geplant ist die Zulassung der für 600 kg MTOW ausgelegten Breezer Sport als UL und später möglicherweise auch als CS-LSA.

Einen ausfühlrichen Hintergrundbericht über das neue Flugzeug lesen Sie in der Ausgabe 10/2017 des aerokurier, der ab sofort erhältlich ist.