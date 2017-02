Red Bull Air Race 2017 Überraschendes Ergebnis beim Auftaktrennen

Martin Sonka hat das Auftaktrennen der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft 2017 in Abu Dhabi für sich entschieden. Matthias Dolderer erhielt kurz vor Rennende eine Zeitstrafe und landete damit auf Platz vier.

Foto und Copyright: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Für den Piloten aus der Tschechischen Republik war es der erste Sieg überhaupt bei einem Rennen der WM-Serie. Sonka strahlte: „Nach ein paar Problemen im Training ist es super gelaufen. Hoffentlich war dieser Sieg nur der Anfang und er gibt mir für die nächsten Rennen Selbstvertrauen. In meinem Flieger fühle ich mich jedenfalls ausgezeichnet!“



Der Spanier Juan Velarde konnte mit seinem Platz vor dem Kanadier Pete McLeod ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Der Japaner Yoshihide Muroya war auf dem besten Weg, seinen Kontrahenten Juan Velarde (ESP) zu schlagen. Er flog in allen Sektoren schneller, sein Lauf wurde jedoch wegen der Überschreitung der maximal zulässigen G-Belastung nicht gewertet. Wie hochkarätig dieses Duell war, bestätigte Velardes Bestzeit der „Round of 14“, die – wie sich später herausstellte – auch die Tagesbestzeit markierte. Schließlich bestritten Matthias Dolderer, Pete McLeod, Martin Sonka und Juan Velarde das Rennen der „Final 4“.