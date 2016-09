Vor 73 Jahren Zeitsprung im Leistungssegelflug

In der Segelflugsaison 2017 wird es auf der Schwäbischen Alb Verwirrung geben. Kreist unter mir ein Segelflugzeug von 1943?

Fliegt nach 73 Jahren wieder in super restauriertem Zustand, die Weihe D-15-1406. Foto und Copyright: Peter Ocker

Nach sechs Jahren Grundüberholung fliegt dort eine Weihe, ein Leistungs-Holzflugzeug aus den 1940er Jahren. Das lange Kennzeichen weist auf den Luftgau 15, also Württemberg, hin. Die heute denkmalgeschützte Weihe wurde zwischen 1941 und 1943 in den größten Stückzahlen gebaut. Daran, und an den berühmten Heimatplatz Hornberg des Vorbildes, erinnert diese Weihe. Bis hin zum Instrumentenbrett originalgetreu restauriert, wird dieses Schmuckstück von Aalen-Elchingen aus eingesetzt.

Die Redaktion des aerokurier wird sich das Flugzeug genauer anschauen und berichten. Der Eigner Peter Ocker ist ausgewiesener Kenner alter Segelflugzeuge und hat ein zweibändiges Buch über den bekannten Konstrukteur der Weihe, Hans Jacobs, geschrieben, das er im Eigenverlag vertreibt. Darin beleuchtet er bekannte Jacobs-Konstruktionen wie Habicht, Kranich, Meise und viele andere.