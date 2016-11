World Sailplane Grand Prix Finale Holger Karow vorn

Beim Grand Prix Finale Mitte November in Potchefstroom hat sich Holger Karow gegen 17 Konkurrenten durchgesetzt. Er wurde damit zum dritten Mal Weltmeister.

Zielanfug vor drohender Wolkenkulisse. Foto und Copyright: SGP

Geflogen wurde fast ausnahmslos mit Jonkers JS1, die am Austragungsort Potchefstroom, rund 130 km südwestlich von Johannesburg gefertigt wird. Nur das Wetter passte nicht: Statt hochreichender starker Thermik, herrschte schwaches Steigen bei niedriger Basis und star-kem Wind vor. Oscar Goudriaan im Wettbewerbsgebiet zu Hause gereichte der Heimvorteil denn auch nur für Platz zwei.

Vom deutschen Aufgebot erreichte Jan Omsels Platz 8, Matthias Sturm mit einem Tagessieg am letzten der sechs Wertungstage Platz 9‚ und Simon Schröder – mit 19 Jahren der jünste Teilnehmer – mit seinem Auftaktsieg am ersten Tag Platz 10 in dem 18 Piloten starken Feld.