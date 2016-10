Sailplane Grand Prix Finale in Südafrika

In Potchefstroom, Südafrika, startet am 5. November der World Sailplane Grand Prix. Die deutsche Farben vertreten dort Simon Schröder, Jan Omsels, Matthias Sturm und Holger Karow.

vom 5. bis 12. November ist Potchefstroom Schauplatz des World Sailplane Grand Prix.

Auf der Nachrückerliste steht Mario Kießling, der Dritte des Ausscheidungsfliegens von Musbach, ganz oben. Der Franzose Jean-Barrois hat bereits den Sprung aus der Reserve in das 18-köpfige Startfeld in Potchefstroom geschafft. Als Titelverteidiger tritt dort Maximilian Seis an, den Besten des letzten World Grand Prix in Calcinate de Pesce, Italien. Mit dem Weltmeister sind bei der bis zum 12. November ausgetragenen Weltmeisterschaft gleich fünf französische Piloten vertreten.