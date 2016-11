Für den Amateurflugzeugbauer Sailplane Design Example

Einmal selbst ein Segelflugzeug konstruieren und bauen! Dr. Vittorio Pajino liefert dazu die theoretische Basis mit seinem Buch „Sailplane Design Example“.

Dr. Pajino zeigt in dem Werk detailreich auf, was dazu gehört ein Segelflugzeug nach CS 22 zu konstruieren und zuzulassen. Der italienische Ingenieur hat sich mit dem Wechsel in den Ruhestand ganz in das Thema Flugzeugkonstruktion gestürzt. Aufgrund seiner Erfahrungen konnte er in das neue Buch viele konkrete Beispiele einbringen, die das Verständnis erheblich erleichtern.

„Sailplane Design Example“ gibt es von IBN in Rom zu 30 Euro. Es kann online bestellt werden.