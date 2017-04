Lanitz-Prena Folien Oratex 6000 für Schleicher Flugzeuge

Jetzt dürfen die Folien UL 600 beziehungsweise Oratex 6000 von Lanitz Prena Folien Factory in Leipzig für nahezu alle Schleicher Segelflugzeuge in Gemischtbauweise verwendet werden. Wie das geht, zeigt der Hersteller mit seinem Workshop auf der AERO.

Die Schleicher ASK 13 kann jetzt auch mit UL 600 beziehungsweise Oratex 6000 von Lanitz-Prena Folien bespannt werden. Foto und Copyright: Lanitz Prena

Gegenüber Bespannstoff ist beim Oratex-System das klassische Vernähen an der Tragfläche nicht mehr erforderlich. Dadurch kann die Neueinkleidung dieser Segelflugzeugen sehr viel schneller erfolgen.



Die ergänzende Musterzulassung für die Oratex-Folien (STC der EASA) schließt die Modelle Ka 6BR, CR, Pe, die Ka 6 Ka 6c/E und Ka 6/0 sowie K 8, K 8B, K 8C, die K 7, K 10A, ASK 13, ASK 18 und ASK 18B ein.