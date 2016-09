OLC-Finale 2016 Szene-Treffen in Poppenhausen

Nach dem Start des Online Contest in die neue Saison 2016/2017 steht die Siegerehrung für das Wettbewerbsjahr 2015/2015 an. Sie steigt am Samstag, 1. Oktober, mit dem OLC-Finale im Von-Steinrück-Haus in Poppenhausen.

Der Gewinner des OLC-Discus 2015 Matthias Arnold hat eine super Saison gehabt. Am 1. Oktober wird das Flugzeug neu vergeben. Foto und Copyright: Lothar Schwark

Vorträge von TopMeteo-Macher Bernd Goretzki und Ingo Andresen zu den paradiesischen Segelflugbedingungen im Südwesten der USA dazu sport- oder ligabezogene Infos mit Analysen und Einschätzungen von Heiko Hertrich stehen auf dem Programm. Zum Abschluss werden die Sieger gefeiert. Beginn ist 13 Uhr. – Mehr auf der OLC-Site.