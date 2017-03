Training für Höhenflüge Klaus Ohlmann im russischen Raumfahrtzentrum

Das neu eröffnete Zentrum für Raumfahrt-Ausbildung bei Moskau der Raumfahrt-Tour-Agentur Russland hatte mit Rekordsegelflieger Klaus Ohlmann jetzt einen prominenten Gast. Ohlmann nutzte den Besuch für geplante Höhenflüge bis in die Stratosphäre.

Klaus Ohlmann testete in Moskau Raumanzüge für seine geplanten Höhenflüge im Segelflug. Foto und Copyright: Space Tour Agency Russia

Bislang schickt die Space Tour Agency Russia die Menschen zwar noch nicht ins All, bietet jedoch Trainings an speziellen Simulatoren für Weltraumflüge, Flüge in die Schwerelosigkeit. Ohlmann übte nun den Umgang mit dem Druckanzug Sokol. Er testete den Anzug in verschiedenen Zuständen und eine Stunde lang in der Unterdruckkammer.

Klaus Ohlman plant nun ebenso spektakuläre Aufstiege wie sie im amerikanischen Perlan-Projekt verfolgt werden.