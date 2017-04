Sailplane Grand Prix in den USA Jerzy Szemplinski fliegt allen davon

Jerzy Szemplinski, im Januar noch bei der WM in Australien dabei, war der einzige Teilnehmer aus Kanada beim Sailplane Grand Prix in Orlando, Florida, und hat das Ausscheidungsrennen für den Welt Grand Prix 2018 in Chile mit haushohem Vorsprung gewonnen.

Foto und Copyright: SGP

Nach der Wettbewerbswoche mit sechs Wertungstagen hatte der ASG-29-Pilot am 1. April zehn Punkte Vorsprung vor dem Zweiplatzierten Sean Fidler (ASG 29, 35 Punkte) herausgeflogen. Auf den Plätzen folgten punktgleich mit 32 Punkten Tom Kelley (ASG 29) und Jim Lee (JS1-c).

Insgesamt beteiligten sich zwölf Piloten an dem Grand Prix, der mit 18-Meter-Klasse-Flugzeugen ausgetragen wurde – mehrheitlich mit ASG 29. Zwei JS1, eine Anatares und eine hph 304MS waren noch dabei. Die Aufgabengrößen lagen zwischen 269 und 431 Kilometer als größter Strecke. Die Tagessieger absolvierten sie mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 99 bis 126 km/h.