Neue Weltrekorde Spitzengeschwindigkeiten in der 13,5-m-Klasse

In Namibia hat Stefano Ghiorzo drei Weltrekorde in der 13,5-m-Klassse aufgestellt.

Die Silent 2 electro ist mit dem FES-Antreib eigenstartfähig. Foto und Copyright: Girogio Varisco

Das Wetter war am 21. November in Namibia gar nicht einmal überragend gut. Erst nach Mittag rückte eine Abschirmung von Kiripotib, dem Segelflugzentrum südlich Windhoek, weg. Stefano Ghiorzo nutzte die Gelegenheit mit einer Silent 2 electro zu einem 300-km-Dreieck. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit von 119,52 km/h war dann gleich Weltrekord in der neuen Klasse für Flugzeuge mit 13,5 Meter Spannweite.

Schon am Tag zuvor war er mit 112,52 km/h erfolgreich über die 500-km-Dreiecksstrecke. Den dritten Weltrekord flog der Italiener am 24. November mit 140,5 km/h über das 100-km-Dreieck.

Im Januar ist Stefano Ghiorzo dann mit einem 13,5-m-Flugzeug bei der Weltmeisterschaft in Australien in der Rennnklasse dabei. Dort fliegt er mit seiner auf 13,5 Meter Spannweite gestutzten und einem FES-Antrieb ausgestatteten Diana 2.