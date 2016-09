Erste Wellenflüge Perlan 2 startet in Argentinien

Am 13. September hat das Perlan-2-Team in El Calafate , Argentinien, die ersten Schritte für die beabsichtigen Wellenaufstiege bis an den Rand des Weltalls unternommen.

Vor dem Start in El Calafate zu ersten Sondierungsflügen. Foto und Copyright: Perlan

Es ging erst einmal darum etwas Praxis zu gewinnen und das Telemetriesystem zu testen. Das Wetter spielte aber noch nicht mit. Am Boden war es fast windstill, dafür war der Wind in Hanghöhe zu stark und darüber wieder schwächer und kam zudem in allen Höhen aus der falschen Richtung.

Lenticularis in großer Höhe verrieten, dass der zur Kordilliere parallele Wind an einzelnen Bergen Wellen ausgelöst hatte. Aber nach knapp zwei Stunden Hangflug in 60 Knoten starkem Wind, der keinen nennenswerten Höhengewinn erlaubte, kehrte die Perlan-2-Crew nach El Calafate zurück.