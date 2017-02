Renner aus Polen Avionic bringt neue Diana 2

Avionic in Polen, bisher eher für den Bau von Segelfluganhängern bekannt, hat die Produktionsrechte an dem Rennklasse-Flugzeug Diana 2 erworben und will die Fertigung einer überarbeiteten Version wieder aufnehmen.

In der 15-m-Klasse ist die Diana 2 immer noch der Renner. Foto und Copyright: Avionic

Eine Diana-2-Version mit dem elektrischen FES-Antrieb als Heimkehrhilfe, bei dem der Motor und Propeller in der Bugspitze sitzen, soll es schon vorab geben. Wenigstens ein Exemplar wird Avionic bereits Anfang April auf der AERO in Friedrichshafen zeigen.

Für die neue Version der Diana 2 hat Avionic eine lange Vorschlagsliste mit Verbesserungsmöglichkeiten, die nach Möglichkeit in eine modifizierte Variante der Diana einfließen sollen.