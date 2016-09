Eine Woche Flugspaß DG-Flugzeugbau rettet Vereinsfluglager

Erst gab es lange Gesichter, dann umso strahlendere. Erst verlor die Hohenloher Luftsportgruppe in Leuzdorf ihren einzigen Doppelsitzer, einen Twin Astir, bei einer Außenlandung. Dann gab es uneigennützigen Ersatz für das Vereinsfluglager von DG-Flugzeugbau in Form der Werks-DG-1001 Club WL.

DG-1001 Club WL über Hohenlohe.. Foto und Copyright: LSG Hohenlohe

Ohne diese Rettung wäre wohl viel von dem umsonst gewesen, was die Hohenloher an Engagement im letzten Jahr in die Kooperation mit der örtlichen Schule in Form einer Segelflug-AG, beim Kinderferienprogramm und einem Kompaktkurs investiert hatten. Eine richtig gute Schülertruppe kam so zusammen, mit vielen flugbegeisterten und lernwilligen Jungen und Mädchen, die in der Ausbildung stehen.

Mit der DG-1001 Club WL von DG-Flugzeugbau war das Sommerlager gerettet. Nach intensiver Nutzung gaben die Hohenloher sie nach etwas mehr als einer Woche schweren Herzens wieder in Bruchsal zurück.