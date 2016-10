Australian Nationals Makoto Ichikawa gewinnt in der Standard-Klasse

Zehn Wertungstage gab es bei den australischen Segelflugmeisterschaften vom 10. bis 21. Oktober in Kingaroy, rund 160 Kilometer nordnordwestlich von Brisbane. In der Offenen Klasse holte sich John Buchanan mit einer ASG 29 den Titel.

Bei den Asutalischen Segelflugmeisterschaften in der Standard-Klasse lagen gleich drei LS8-Piloten vorn. Foto und Copyright: Australian Team

In der Sonderwertung für die 18-m-Klasse-Flugzeuge (13 Piloten) folgten David Jansen und WM-Pilot 2017 Tom Claffey, beide mit ASG 29 auf den Plätzen. In der Standard-Klasse (12 Piloten) gewann der außer Konkurrenz mitfliegende Japaner Makoto Ichikawa (LS8). Den Titel holte sich hier Allan Barnes vor Peter Trotter, beide mit LS8. Die Meisterschaft in der Rennklasse entschied Adam Woolley (Ventus a9 für sich. Auf den Plätzen folgten Jim Cowhurst (LS8) und Stephen O’Donnell ( Ventus 2cxT/15), der im Januar in Benalla die WM in der Rennklasse mitfliegen wird.