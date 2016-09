Alisport Mini-Diana „Versus“ mit FES

Beim italienischen Segelfliegertag am kommenden Wochenende (24. und25. September) in Pavullo stellt Alisport-Geschäftsführer Stefano Ghiorzo seine Mini-Diana „Versus“ als eigenstartfähiges Segelflugzeug vor.

Mini Diana "Versus" mit FES-System. Foto und Copyright: Alisport

Bei der ersten Segelflug-Weltmeisterschaft der 13,5-m-Klassse in Pociunai, Litauen, flog Stefano Ghiorzo im vergangenen Jahr seine auf 13,5 Meter Spannweite gestutzte Diana 2 überlegen zum Sieg. Jetzt hat er den Mini-Segler mit dem FES-System ausgestattet. Gegenüber dem Standard-FES verfügt die Mini Diana über eine größere Batterie, einen 27 kW starken Elektromotor in der Rumpfspitze und einen im Durchmesser 1,2 Meter großen Propeller. Die Zweiblatt-Luftschraube legt sich im Segelflugbetrieb widerstandsarm an den Rumpf an.