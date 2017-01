Red Bull Air Race Rennkalender für 2017 steht fest

In der Saison 2017 dürfen sich die Fans des Red Bull Air Race auf einen neuen Austragungsort in Russland freuen! Die Weltmeisterschaft startet auch dieses Jahr wieder in Abu Dhabi und endet am Indianapolis Motor Speedway.

Foto und Copyright: Red Bull Media House

Der acht Rennen starke Kalender hebt am 10./11. in den Vereinigten Arabischen Emiraten ab, wo Abu Dhabi zum zehnten Mal in Folge der Austragungsort des Auftaktrennens sein wird! Rund um den 15./16. April kehren die Renn-Flugzeuge nach San Diego (USA) zurück. Weiter geht es nach Japan, wo die enthusiastischen Fans den Lokalmatador Yoshihide Muroya am 3./4. Juni anfeuern können. Die berühmte Kettenbrücke im Zentrum der ungarischen Hauptstadt Budapest, der Wiege dieses Sports, wird am 1./2. Juli wieder zum Schauplatz der schnellsten Motorsportserie der Lüfte.



Im Sommer 2017 schlägt die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft in Russland ein neues Kapitel auf. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie, am 22./23. Juli, fliegen die Rennpiloten in Kazan. Die Stadt mit 1000 Jahre alter Geschichte bietet eine prächtige Skyline und damit eine traumhafte Kulisse. Der Kampf um die Weltmeisterschaft wird anschließend an zwei Stationen in Europa fortgesetzt. Beide Locations bleiben noch eine Überraschung und werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Am 14./15. Oktober wird der Red Bull Air Race Champion 2017 am weltberühmten Indianapolis Motor Speedway gekürt!