Rennabbruch beim Red Bull Air Race in Las Vegas Weltmeister-Siegerehrung von Matthias Dolderer

14 Master Class Piloten und über 10 000 Fans freuten sich am vergangenen Rennwochenende auf ein spannendes Saisonfinale in der Glücksspielmetropole Las Vegas. Doch Windgeschwindigkeiten von über 30 Knoten machten dem Event vorzeitig den Garaus.

Matthias Dolderer (GER) während der Siegerehrung bei der achten Station der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft in Las Vegas. Foto und Copyright: Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Immerhin konnten elf Piloten die Round of 14 absolvieren, bevor die Flugleitung das Rennen nach mehreren kleineren Unterbrechungen endgültig abbrechen musste. „Sicherheit steht an erster Stelle, aber Windböen über 30 Knoten lassen ein sicheres Rennen einfach nicht zu“, erklärte Renndirektor Steve Jones.

Die Pylonen hielten dem starken Wind nicht stand und gerieten während des Rennens in Las Vegas in Schieflage. Foto und Copyright: Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Zwar musste Dolderer somit auf einen möglichen vierten Saisonsieg verzichten, doch den WM-Titel hatte er bereits nach dem Rennen in Indianapolis sicher in der Tasche. „Ich bin super froh, dass wir den Titel schon in Indy klar machen konnten, denn sonst wären wir hier kampflos Weltmeister geworden“, sagte der Tannheimer nach der Siegerehrung. „Wir sind aber noch nicht am Ende der Lernkurve angekommen und werden uns auf diesem Erfolg nicht ausruhen.“ Vize-Weltmeister wurde wie schon im Vorjahr der Australier Matt Hall, Dritter Hannes Arch aus Österreich, der bei einem Hubschrauber-Absturz Anfang September tödlich verunglückte.

Außerdem erhielt der frisch gekürte Weltmeister bereits am Samstag die DHL Fastest Lap Trophy überreicht, da er in dieser Saison zweimal die schnellste Rundenzeit erreichte. „Diese Auszeichnung gewonnen zu haben, ist eine weitere Bestätigung für unsere gute Saison“, so Dolderer.



Das endgültige WM-Ranking der Saison 2016:

1. Matthias Dolderer (GER) 80.25 Punkte, 2. Matt Hall (AUS) 55.75, 3. Hannes Arch (AUT) 41.00, 4. Nigel Lamb (GBR) 37.75, 5. Nicolas Ivanoff (FRA) 35.00, 6. Yoshihide Muroya (JPN) 31.50, 7. Martin Šonka (CZE) 31.00, 8. Pete McLeod (CAN) 30.50, 9. Kirby Chambliss (USA) 30.25, 10. Michael Goulian (USA) 19.75, 11. Juan Velarde (ESP) 14.25, 12. François Le Vot (FRA) 10.00, 13. Peter Podlunšek (SLO) 4.00, 14. Petr Kopfstein (CZE) 4.00, 15. Cristian Bolton (CHI) 0,00