Deutscher Aeroclub Neuer Generalsekretär vorgestellt

Hubertus von Samson-Himmelstjerna ist der neue Generalsekretär des DAeC. Am 18. April hat der 46-Jährige die Führung der Bundesgeschäftsstelle in Braunschweig übernommen.

Foto und Copyright: DAeC

Der Diplom-Kaufmann von Samson war 17 Jahre lang in verschiedenen Managementpositionen in der Medienwirtschaft tätig.

Mit dem Luftsport ist von Samson seit vielen Jahren eng verbunden, als Pilot ist er in den verschiedensten Disziplinen aktiv – vorrangig als Segelflieger und Drachenflieger. "Ziemlich genau vor 24 Jahren, am 22. März 1993, hat mir der Deutsche Aero Club e.V. das Recht verliehen, das A-Abzeichen zu tragen – für jeden Flieger ist und bleibt dieses Ereignis ein besonderes und prägendes reales Erlebnis", sagt von Samson.

Als Generalsekretär des DAeC wolle er sich mit seinen vielfältigen Erfahrungen und mit aller Kraft dafür einsetzen, "die Rahmenbedingungen des Luftsports derart mitzugestalten, dass es aktuellen und zukünftigen Luftsportlern und Luftsportlerinnen möglich bleibt, in den beflügelnden Genuss des tatsächlichen Fliegens zu kommen – mit all seinen spür- und erlebbaren Momenten".

„Ich freue mich darauf, die anstehenden Herausforderungen gemeinsam mit dem Vorstand, den Bundeskommissionen, den Mitgliedsverbänden sowie den Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle mutig anzupacken und im Sinne der DAeC-Statuten den Luftsport mit all seinen Facetten auf nationaler und internationaler Ebene voranzubringen.“

Zuletzt verantwortete von Samson den Bereich Lizenzen und Vertrieb der VG Media GmbH, der Rechteverwertungsgesellschaft der privaten Fernseh- und Radiosendeunternehmen sowie Presseverleger in Deutschland und Europa.

Von Samsons Vorgänger Udo Beran hat den DAeC zum 31. Januar 2017 auf eigenen Wunsch verlassen. Der Vorstand dankt ihm für sein Engagement und wünscht ihm für seine künftigen Aufgaben viel Erfolg.